11 украинских тренеров в азербайджанских клубах - АНАЛИТИКА

Уходящая неделя запомнилась назначением нового главного тренера «Нефтчи».

Как сообщает İdman.biz, самый авторитетный клуб Азербайджана подписал контракт с Романом Григорчуком.

Это второй визит украинца в нашу страну. Он возглавлял «Габалу» с начала 2015 года по лето 2018 года.

İdman.biz рассматривает деятельность тренеров из Украины в Азербайджане.

Проложивший путь и последователь

На данный момент азербайджанские клубы возглавляли 11 украинских тренеров. Проложившим путь был Анатолий Коньков. Летом 2004 года он стал тренером «Интера». Специалист, который вывел команду в финал кубка в первом сезоне, был еще и вице-президентом клуба. Коньков подал в отставку весной 2006 года. Оставаясь на посту вице-президента, он назначил главным тренером своего украинского соотечественника Олега Смольянинова, а вскоре после этого - Валентина Ходукина. С Коньковым "Интер" одержал 33 победы в 63 матчах, а со Смольяниновым они выиграли 3 из 6 игр.

Единственный чемпион

Валентин Ходукин, которого Коньков привез в Азербайджан - самый успешный украинец, работавший в нашей стране. По итогам сезона 2005/06 специалист, назначенный главным тренером «Интера», руководил бакинским клубом еще три сезона. Ходукин, оставшийся в "Интере" даже после ухода Конькова, стал первым иностранным и единственным украинским главным тренером, ставшим чемпионом Азербайджана. Его команда также завоевала с ним серебряную медаль. Он также дважды испытал радость финала кубка. Финал сезона 2008/09 стал его последним матчем. С Ходукиным клуб выиграл 69 из 113 матчей.

Третий с тремя «П»

Самый большой успех в истории загатальского футбола в Премьер-лиге связан с «Симургом». С украинцами были связаны лучшие времена клуба, уже вошедшие в историю. В сезоне 2005/06 Анатолий Писковец, а затем Виктор Пышев возглавляли команду в I лиге. Выиграв за первый год 10 раз в 22 играх, команда с новым тренером добилась 100-процентного результата: 10 побед в 10 матчах. «Симург», прошедший квалификацию в Премьер-лигу, сменил главного тренера. Опять же, клуб, предпочитающий фамилии на букву «П», привел на этот пост Романа Покору. Он оформил азербайджанский рекорд украинцев, проработав в клубе 4 полных сезона подряд. Специалист, завоевавший со своей командой бронзовую медаль и выведший ее в еврокубки, в 2006-2010 годах порадовался 52 победам в 126 матчах.

Непобедимый

В сезоне 2005/06 в «Хазар Лянкаран» пришёл украинский главный тренер. Виктор Пасулько, пришедший в команду во второй половине чемпионата, не проигрывал на протяжении 13 матчей. Но команда проиграла в кубке. Клуб, оставшийся за пределами еврокубков, попрощался со специалистом. Команда с Пасулько одержала 9 побед в 17 матчах.

Последний

МКТ-Араз также воспользовался услугами украинского специалиста. Последним главным тренером клуба был Игорь Наконечный. Тренер, пришедший в клуб летом 2005 года, на старте сезона 2007/08 после ажиотажа перед еврокубками оказался безработным. «МКТ-Араз» прекратил свою деятельность после того, как не смог пройти «Гроцлин». Хотя Наконечный и вышел в финал Кубка Азербайджана со своей командой, в решающем матче он проиграл «Хазар Лянкярану». Под его руководством имишлинский клуб одержал 31 победу в 69 матчах.

Первый в «Нефтчи»

Григорчук не будет первым украинским главным тренером в истории «Нефтчи». До этого «бело-черных» тренировал еще и Анатолий Демьяненко. Бывший капитан киевского "Динамо" возглавил клуб в середине сезона 2007/08. Он завоевал бронзовую медаль в составе «черно-белых». Он был первым главным тренером, прошедшим с азербайджанским клубом 2 этапа еврокубков. Но неудачный старт в Премьер-лиге привел к его отставке. Под его руководством бакинцы порадовались 15 победам в 26 матчах.

Рекорды: четыре медали, два финала, два групповых турнира в еврокубках

Григорчук, который уже тренировал «Нефтчи», также возглавлял азербайджанский клуб в 4 разных сезонах, как Ходукин и Покора. Он проработал на этой должности вторую половину сезона 2014/15 и следующие три года. Он завоевал рекордное для украинцев количество медалей в Азербайджане - 4. «Габала», заканчивающая каждый сезон в тройке лучших, завоевала с Григорчуком 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Он дошел до Ходукина, дважды выведя команду в финал кубка. Правда, провалил обе попытки. Специалист руководил "Габалой" в 156 матчах и команда победила в 75 из них. Оба показателя являются азербайджанскими рекордами для украинцев. Именно под его руководством дважды подряд «красно-черные» вышли в групповой этап пройдя 4 отборочных тура. Это был новый рекорд Лиги Европы.

Синдром прервался

Хотя Коньков, а затем Наконечный, Ходукин и Григорчук дважды выходили в финал Кубка Азербайджана, украинцам не удалось завоевать этот титул. Этот синдром прервался в сезоне 2017/18. В финале встретились две команды украинцев. «Габала» Грирорчука проиграла «Интеру» Юрия Максимова. Максимов был первым (пока единственным) главным тренером, выигравшим кубок Азербайджана, и вторым (пока последним), выигравшим титул. Максимов руководил бакинцами в общей сложности в 18 матчах. Его команда выиграла 8 раз. Максимов также был последним украинцем, работавшим в Азербайджане. После сезона 2018/19, когда он подал в отставку, его соотечественники в наших клубах не работали. Григорчук вернулся в нашу страну после 4 сезонов без украинцев.

Впервые в истории

Как только Григорчук договорился с «Нефтчи», то сразу установил достижение. Он стал первым украинцем, работавшим в двух разных клубах Азербайджана. Его 10 соотечественников возглавляли только по одной команде.

Два титула

Всего медали чемпионата Азербайджана завоевали четверо украинцев - Ходукин, Григорчук, Демьяненко и Покора. Их общий доход составляет 1 золотую, 3 серебряные и 4 бронзовые награды. Украинцы, команды которых 7 раз выходила в финал кубка, выиграли 1 раз. Украинские тренеры, завоевавшие в нашей стране два титула - чемпионат и кубок, руководили азербайджанскими клубами в 629 играх, включая все турниры. В 315 из них были зафиксированы победы. Такое же соотношение наблюдалось в 445 матчах Премьер-лиги - 222 победы.

Вугар Хейруллаев

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