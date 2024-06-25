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Поменялось место выездного матча "Сабаха" в Лиге Конференций

Азербайджанский футбол
Новости
25 Июня 2024 09:43
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Поменялось место выездного матча "Сабаха" в Лиге Конференций

Поменялось место проведения выездного матча «Сабаха» против израильского клуба «Маккаби» (Хайфа) во втором квалификационном раунде Лиги Конференций.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на местные СМИ, матч пройдет в Словакии, а не в Венгрии, как планировалось изначально.

Этот шаг был сделан потому, что в это время на арене в Дебрецене будет проходить другое мероприятие. Хотя израильтяне просили «Сабах» провести первую игру 25 июля в Баку, наш представитель на это не согласился.

Отметим, что ответный матч в Баку состоится 1 августа.

İdman.biz

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