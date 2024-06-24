2 расставания у соперника "Сабаха"

Соперник «Сабаха» по II квалификационному раунду Лиги Конференций, «Маккаби» расстался с двумя игроками.

İdman.biz сообщает, что представитель Израиля продал защитника Ури Дахани, находящегося в аренде у местного «Бейтара» (Иерусалим).

К команде также присоединился центральный полузащитник «Маккаби» Ярин Левин. 18-летний футболист будет играть в этом клубе на правах аренды.

Отметим, что свой первый матч против «Маккаби» «Сабах» проведет 25 июля. Ответный матч пройдет в Баку через неделю.

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