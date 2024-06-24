24 Июня 2024
RU

2 расставания у соперника "Сабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
24 Июня 2024 12:36
12
2 расставания у соперника "Сабаха"

Соперник «Сабаха» по II квалификационному раунду Лиги Конференций, «Маккаби» расстался с двумя игроками.

İdman.biz сообщает, что представитель Израиля продал защитника Ури Дахани, находящегося в аренде у местного «Бейтара» (Иерусалим).

К команде также присоединился центральный полузащитник «Маккаби» Ярин Левин. 18-летний футболист будет играть в этом клубе на правах аренды.

Отметим, что свой первый матч против «Маккаби» «Сабах» проведет 25 июля. Ответный матч пройдет в Баку через неделю.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Уточнено время игр "Зиры" против "Шерифа"
13:03
Азербайджанский футбол

Уточнено время игр "Зиры" против "Шерифа"

Матч, который пройдет 11 июля на главной арене спорткомплекса "Шериф", начнется в 21:00 по бакинскому времени
ПФЛ объявил дату жеребьевки
12:41
Азербайджанский футбол

ПФЛ объявил дату жеребьевки

Об этом сообщила пресс-служба ПФЛ
Объявлены даты начала лиг чемпионата Азербайджана
12:27
Азербайджанский футбол

Объявлены даты начала лиг чемпионата Азербайджана

Об этом сообщила пресс-служба ПФЛ
Объявлено время жеребьевки нового сезона
11:59
Азербайджанский футбол

Объявлено время жеребьевки нового сезона

Новый сезон Премьер-лиги Азербайджана стартует 2 августа
Медведев, Садыхов, Гараев в "Топ-50" Лиги Европы
11:57
Азербайджанский футбол

Медведев, Садыхов, Гараев в "Топ-50" Лиги Европы

До начала сезона 2024/25 в еврокубках осталось 15 дней
Фабио Луис Рамим хочет вернуться в Азербайджан
11:10
Азербайджанский футбол

Фабио Луис Рамим хочет вернуться в Азербайджан

"Меня очень уважали в вашей стране"

Самое читаемое

ЕВРО-2024: Волевая победа Украины - ВИДЕО
21 Июня 18:53
Евро-2024

ЕВРО-2024: Волевая победа Украины - ВИДЕО

Сегодня стартовал второй тур в группе Е на ЕВРО-2024
ЕВРО-2024: 3 гола в матче Турция - Португалия - ВИДЕО
22 Июня 21:53
Евро-2024

ЕВРО-2024: 3 гола в матче Турция - Португалия - ВИДЕО

Сегодня завершился второй тур в группе F на ЕВРО-2024, который проходит в Германии
Марьям и Рамиль выступят на Олимпиаде!
21 Июня 22:06
Плавание

Марьям и Рамиль выступят на Олимпиаде!

Азербайджан получил очередные лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024
Соперник "Зиры" усилился алжирским футболистом
21 Июня 19:35
Футбол

Соперник "Зиры" усилился алжирским футболистом

Соперник «Зиры» по первому квалификационному раунду Лиги Европы «Шериф» усилил свою команду