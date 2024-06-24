Объявлены арбитры на матчи нашей сборной с Венгрией и Швейцарией

Объявлены назначения судей на матчи женской сборной Азербайджана по футболу против Венгрии и Швейцарии в рамках отборочного этапа чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.biz, в рамках группы I лиги B матч против Венгрии в Баку 12 июля будет судить рефери из Хорватии, а матч со сборной Швейцарией в Лозанне 16 июля - арбитр из Словакии:

12 июля

Азербайджан - Венгрия

Лив Бона Деа Арена. 20:00

Судья: Елена Пейкович

Помощники судьи: Санья Роджак-Каршич, Гордана Катушич.

Четвертый судья: Елена Кумер

(Судейская бригада из Хорватии)

16 июля

Швейцария - Азербайджан

Олимпийский стадион Де Ла Понтез. 21:00

Главный судья: Мириама Бочкова

Помощники судьи: Мирослава Пасторекова, Александра Варгова.

Четвертый судья: Зузана Валентова

(Судейская бригада из Словакии)

Отметим, что перед последними двумя турами сборная Азербайджана с 4 очками на четвертом месте. На первом месте Швейцария с 9 очками, на втором - Турция с 6, на третьем - Венгрия с 4.

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