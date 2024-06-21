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Новый тренер в "Габале"

Азербайджанский футбол
Новости
21 Июня 2024 17:38
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Новый тренер в "Габале"

В тренерском штабе «Габалы» произошли изменения.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Серб Милош Евтич отныне будет работать на успех "красно-черных". Со специалистом заключен контракт сроком на 3 года. Он будет выполнять функции тренера по физподготовке команды, возглавляемой Кахабером Цхададзе. Евтич работал в «Габале» с июня 2018 года по лето 2020 года.

Отметим, что за свою профессиональную карьеру он работал с Цхададзе в «Интере» (ныне «Шамахы»), «Араз-Нахчыване» в Азербайджане, «Кайрате» и «Каспи» в Казахстане, а также в сборной Грузии.

İdman.biz

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