28 игроков в сборной Азербайджана

Состоится тренировочный сбор сборной Азербайджана по футболу U-16.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.
Подготовка селекционного характера второй группы сборной пройдет в Баку. U-16 будет тренироваться в Центре подготовки национальных сборных с 22 по 24 июня.
Отметим, что первая группа сборной была на сборе 18-20 июня.
|
1
|
Рустам Ярахмедов
|
Сабах
|
2
|
Нуразиз Азизов
|
Нефтчи
|
3
|
Рамал Ганбаров
|
Сумгаит
|
4
|
Билал Гаджиев
|
Карабах
|
5
|
Угур Гурбанлы
|
Карабах
|
6
|
Камаледдин Джафарли
|
Карабах
|
7
|
Рашад Гюлюшов
|
Сабах
|
8
|
Тогрул Мехдизаде
|
Сабах
|
9
|
Кямал Мустафазаде
|
Сабах
|
10
|
Полад Гусейнов
|
Карабах
|
11
|
Магомед Мадатов
|
Сабах
|
12
|
Амин Рзаев
|
Карабах
|
13
|
Саид Нуриев
|
Карабах
|
14
|
Эльдар Аббасов
|
Карабах
|
15
|
Рахиб Ахмедзаде
|
Нефтчи
|
16
|
Нихад Джафаров
|
Сабах
|
17
|
Эмиль Мамедов
|
Сабах
|
18
|
Али Исрафилов
|
Сумгаит
|
19
|
Нихад Ширинзаде
|
Сабах
|
20
|
Али Баширов
|
Карабах
|
21
|
Али Джалилзаде
|
Сумгаит
|
22
|
Самир Шарифов
|
Сабах
|
23
|
Онур Алиев
|
Карабах
|
24
|
Ренат Муштаков
|
Сабах
|
25
|
Ниджат Керимзаде
|
Сабах
|
26
|
Кямал Зульфуев
|
Сумгаит
|
27
|
Рустам Гусейнов
|
Нефтчи
|
28
|
Мурад Ибрагимов
|
Карабах
İdman.biz