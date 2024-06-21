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28 игроков в сборной Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
21 Июня 2024 14:28
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28 игроков в сборной Азербайджана

Состоится тренировочный сбор сборной Азербайджана по футболу U-16.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Подготовка селекционного характера второй группы сборной пройдет в Баку. U-16 будет тренироваться в Центре подготовки национальных сборных с 22 по 24 июня.

Отметим, что первая группа сборной была на сборе 18-20 июня.

1

Рустам Ярахмедов

Сабах

2

Нуразиз Азизов

Нефтчи

3

Рамал Ганбаров

Сумгаит

4

Билал Гаджиев

Карабах

5

Угур Гурбанлы

Карабах

6

Камаледдин Джафарли

Карабах

7

Рашад Гюлюшов

Сабах

8

Тогрул Мехдизаде

Сабах

9

Кямал Мустафазаде

Сабах

10

Полад Гусейнов

Карабах

11

Магомед Мадатов

Сабах

12

Амин Рзаев

Карабах

13

Саид Нуриев

Карабах

14

Эльдар Аббасов

Карабах

15

Рахиб Ахмедзаде

Нефтчи

16

Нихад Джафаров

Сабах

17

Эмиль Мамедов

Сабах

18

Али Исрафилов

Сумгаит

19

Нихад Ширинзаде

Сабах

20

Али Баширов

Карабах

21

Али Джалилзаде

Сумгаит

22

Самир Шарифов

Сабах

23

Онур Алиев

Карабах

24

Ренат Муштаков

Сабах

25

Ниджат Керимзаде

Сабах

26

Кямал Зульфуев

Сумгаит

27

Рустам Гусейнов

Нефтчи

28

Мурад Ибрагимов

Карабах

İdman.biz

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