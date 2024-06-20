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"Мы победили такие клубы, как "Нефтчи" и "Карабах" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
20 Июня 2024 18:41
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"Мы победили такие клубы, как "Нефтчи" и "Карабах" - ВИДЕО

«В каждом деле есть польза».

Об этом заявил главный тренер «Шамахы» Айхан Аббасов, принявший участие в передаче «İdman Bizdə».

42-летний эксперт рассказал, что уже не думает о "Туран Товузе":

«Мне хотелось бы завершить начатую работу. «Сумгаит» другой. Там были концовки. Потому что когда я перешёл в этот клуб, были мнения, что с местными игроками невозможно добиться результата. Когда меня назначили главным тренером, претензии команды возросли, она вышла в еврокубки, и мы играли в финале кубка. Мы победили такие клубы, как «Нефтчи» и «Карабах». После этого мы расстались. Легионерам разрешили прийти в команду. Сегодня мы видим, что у них новый стадион. Я рад за них.

В «Туран Товузе» все было иначе. Когда меня пригласили в клуб, была непростая ситуация. Бюджет команды был неизвестен. Мы рискнули. Нашей главной целью было заложить хороший фундамент. Мы сделали это с избытком. Зимой команда уже обеспечила себе пребывание в Премьер-лиге. Мы даже боролись за зону еврокубков. Позже на наших результатах сказалась несправедливость арбитров по отношению к клубу и рост травм. С такими трудностями мы привели клуб в хорошее состояние. Наша разлука - это судьба. Мы закрыли Товузскую тетрадь и полностью сосредоточены на работе в «Шамахы».

Аббасов также подчеркнул, что приехал в «Шамахы» не для того, чтобы проявить себя:

«Говорят, что это новая команда, Айхан Аббасов должен еще раз проявить себя. Я не согласен с этими взглядами. Означает ли это, что местным тренерам придется до конца карьеры доказывать свою состоятельность? К сожалению, есть много иностранных тренеров, которые не зарекомендовали себя в нашем чемпионате. В «Туран Товузе» мы подошли к работе совершенно по-другому. Помимо результата основной команды, мы уделяли внимание становлению клуба. Были проекты. Мы продвигались шаг за шагом. Руководство клуба подготовило трехлетний план. Я тоже согласился на это. Целью было создать сильную команду за 3 года и развиваться из года в год. Мы добились этого. Если в первый год мы почти не привозили иностранцев, то в прошлом сезоне мы делали трансферы и из Испании, и из Бразилии. Эти футболисты смотрели игры клуба год назад и спокойно приходили. Мы отправили предложения многим игрокам перейти в «Шамахы» в этом году, но они колеблются. В Товузе этого уже не было. Я занимался как основной командой, так и формированием клуба. Но все закончилось вот так. Без обид, я ушел из клуба как профессионал. Может быть, в будущем так и будет, а может быть, я буду прав. Время покажет».

Эмин Ага

İdman.biz

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