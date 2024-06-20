Знакомое лицо в "Шамахы" - ВИДЕО

«Шамахы» подпишет Георгия Кантарию.

Об этом сообщил главный тренер клуба Айхан Аббасов, принявший участие в передаче «İdman Bizdə».

Он сообщил, что переговоры с 27-летним грузинским футболистом, проявившим себя в "Кяпазе", подходят к завершению:

"Он сказал, что будет полезен "Шамахы". Скорее всего, Кантария будет в нашей команде в новом сезоне. Он опытный футболист. Он провел очень хороший сезон в «Кяпазе».

Отметим, что Кантария выступал за «Кяпаз» в сезоне 2022/23. Его последним клубом был ливанский клуб «Нежмех».

Эмин Ага

İdman.biz