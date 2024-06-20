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"Они должны усилить состав к еврокубкам"

Азербайджанский футбол
Новости
20 Июня 2024 15:30
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"Они должны усилить состав к еврокубкам"

«Последние матчи показывают, что в игре «Зиры» есть развитие и прогресс. Они хорошо провели последний тур чемпионата и великолепно сыграли против «Карабаха» в финале кубка».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Афтандил Гаджиев.

Футболист-ветеран оценил жеребьевку Лиги Европы. Он пояснил, на что следует обратить внимание, чтобы «орлам» удалось успешно выступить в поединке с молдавским «Шерифом»:

«Команду необходимо усилить. Самый главный вопрос, стоящий перед Рашадом Садыховым и руководством клуба, связан с трансферами. У каждого из соперников больше опыта Евролиги, чем у «Зиры». «Шериф» практически каждый год выступает на международной арене. Есть несколько позиций, при усилении которых «Зира» сможет уверенно бороться с каждым соперником и добиться результата».

Отметим, что если «Зира» пройдет «Шериф» в первом квалификационном раунде, то встретится с победителем пары «Эльфсборг» (Швеция) - «Пафос» (Кипр). В противном случае соперником нашей команды во втором квалификационном раунде Лиги конференций станет ДАК 1904 (Словакия).

Эмин Ага

İdman.biz

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