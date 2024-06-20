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Рекорд 37 месяцев

Азербайджанский футбол
Новости
20 Июня 2024 12:45
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Рекорд 37 месяцев

Сборная Азербайджана показала лучший результат за последние 37 месяцев в рейтинге ФИФА.

İdman.biz сообщает, что наша команда, занимающая 111-е место в опубликованном сегодня рейтинге, в последний раз занимала место выше в мае 2021 года.

На тот момент наша команда была 110-й. В течение следующих 3 лет и 1 месяца наша сборная занимала места 112-129.

2021 год
Май - 110
Август - 112
Сентябрь - 117
Октябрь - 119
Ноябрь - 120
Декабрь - 120

2022 год
Февраль - 121
Март - 129
Июнь - 128
Август - 128
Октябрь - 123
Декабрь - 121

2023 год
Апрель - 124
Июнь - 121
Июль - 121
Сентябрь - 121
Октябрь - 120
Ноябрь - 114
Декабрь - 114

2024 год
Февраль - 113
Март - 113
Апрель – 112
Июнь – 111

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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