Рекорд 37 месяцев

Сборная Азербайджана показала лучший результат за последние 37 месяцев в рейтинге ФИФА.
İdman.biz сообщает, что наша команда, занимающая 111-е место в опубликованном сегодня рейтинге, в последний раз занимала место выше в мае 2021 года.
На тот момент наша команда была 110-й. В течение следующих 3 лет и 1 месяца наша сборная занимала места 112-129.
2021 год
Май - 110
Август - 112
Сентябрь - 117
Октябрь - 119
Ноябрь - 120
Декабрь - 120
2022 год
Февраль - 121
Март - 129
Июнь - 128
Август - 128
Октябрь - 123
Декабрь - 121
2023 год
Апрель - 124
Июнь - 121
Июль - 121
Сентябрь - 121
Октябрь - 120
Ноябрь - 114
Декабрь - 114
2024 год
Февраль - 113
Март - 113
Апрель – 112
Июнь – 111
Вугар Хейруллаев
İdman.biz