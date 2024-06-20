Рекорд 37 месяцев

Сборная Азербайджана показала лучший результат за последние 37 месяцев в рейтинге ФИФА.

İdman.biz сообщает, что наша команда, занимающая 111-е место в опубликованном сегодня рейтинге, в последний раз занимала место выше в мае 2021 года.

На тот момент наша команда была 110-й. В течение следующих 3 лет и 1 месяца наша сборная занимала места 112-129.

2021 год

Май - 110

Август - 112

Сентябрь - 117

Октябрь - 119

Ноябрь - 120

Декабрь - 120

2022 год

Февраль - 121

Март - 129

Июнь - 128

Август - 128

Октябрь - 123

Декабрь - 121

2023 год

Апрель - 124

Июнь - 121

Июль - 121

Сентябрь - 121

Октябрь - 120

Ноябрь - 114

Декабрь - 114

2024 год

Февраль - 113

Март - 113

Апрель – 112

Июнь – 111

Вугар Хейруллаев

İdman.biz