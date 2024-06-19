В какой стране "Маккаби" примет "Сабах"?

Определено место, где «Сабах» встретится с «Маккаби» (Хайфа) во втором квалификационном раунде Лиги Конференций

İdman.biz сообщает, что израильские клубы проведут свои домашние матчи в рамках еврокубков в Венгрии.

Обращение Федерации футбола Израиля и МВД к Венгрии было встречено с одобрением. Клуб предоставит дополнительную информацию о стадионе, на котором хайфский клуб проведет домашний матч против «Сабаха».

После событий 2023 года УЕФА не разрешает проводить в Израиле соревнования, проводимые под флагом организации.

Отметим, что свою первую игру «Сабах» проведет 25 июля на выезде против «Маккаби». Ответный матч пройдет в Баку через неделю.

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