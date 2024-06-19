"Зира" пройдет "Шериф"

"Всегда есть шанс пройти этап. Главное - хорошо проанализировать соперника".

Об этом İdman.biz заявил ветеран футбола Афран Исмайлов.

Он высказал свое мнение по поводу жеребьевки I квалификационного раунда Лиги Европы. По словам Исмайлова, который играл против соперника "Зиры" "Шерифа", когда выступал за "Карабах", он верит в команду Рашада Садыхова:

"Шериф" - достаточно опытный соперник. Когда я играл в "Карабахе", мы их едва обыгрывали. С тех пор их развитие не остановилось. Их бюджет увеличился, у клуба появились хорошие игроки. Помню, что хоть в Баку мы и не забили, но на выезде выиграли 2:1 и с трудом прошли этап. Но я верю, что "Зира" сыграет с ними достойно. Команда Рашада Садыхова старалась попасть в Лигу Европы. Им удалось это сделать. Какими бы сложными соперниками ни были молдаване, я верю, что "Зира" покажет свою силу и пройдет в следующий этап".

Отметим, что свою первую игру "Зира" проведет на выезде против "Шерифа" 11 июля. Ответный матч состоится 18 июля в Баку.

Эмин Ага

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