21 потенциальный соперник "Карабаха" в Лиге Чемпионов

Определился первоначальный список потенциальных соперников "Карабаха" во II стадии квалификации Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, это стало ясно после вчерашней жеребьевки первого квалификационного раунда.

Первый соперник чемпиона Азербайджана определится в сегодняшней жеребьевке. "Карабах" является сеянным клубом. Потенциальный соперник нашего клуба будет определен из корзины несеянных, куда входят 11 пар и 1 клуб.

Соперником "Карабаха" не может стать минское "Динамо", которое сыграет в первой квалификации с армянским "Пюником". Поэтому чемпиона Азербайджана ждут 10 пар и еще 1 команда, то есть 21 потенциальный соперник.

Накануне жеребьевки УЕФА разделит 12 вариантов в каждой корзине на группы. Тогда же уменьшится и число возможных соперников подопечных Гурбана Гурбанова.

Сеянные

ПАОК

"Маккаби" (Тель-Авив)

"Ференцварош"

"Карабах"

Победитель пары "Слован" - "Струга"

"Бодо Глимт"

Победитель пары "Лудогорец" - "Динамо" Батуми

Мидтьюлланд

"Спарта"

"Мальме"

АПОЭЛ

Победитель пары "Паневежис" – ХИК

Несеянные

Победитель пары ТНС – "Дечич"

Победитель пары "Борац" — "Эгнатия".

Победитель пары "Хамрун" - "Линкольн"

Победитель пары "Балканы" – "Санта-Колома".

Победитель пары "Флора" - "Целье"

Победитель пары "Клаксвик" - "Дифферданж"

Победитель пары РФШ – "Ларне"

Победитель пары "Викингур" – "Шемрок Роверс".

Победитель пары "Виртус" - "Стяуа"

Победитель пары "Ордабасы" - "Петрокуб"

Победитель пары "Динамо" Минск - "Пюник"

"Ягеллония"

Отметим, что матчи II квалификации пройдут 23-24 и 30-31 июля.

İdman.biz