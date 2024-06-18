Азербайджан - Молдова - 6:5 - АНАЛИТИКА

Сегодняшняя жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги Европы свела "Зиру" и "Шериф".

Как сообщает İdman.biz, и тираспольский клуб, и остальные представители Молдовы являются привычными соперниками для азербайджанского футбола.

Наши клубы появились на европейской арене в 1994 году, а первая дуэль с клубами этой страны состоялась 11 лет спустя. «Хазар Лянкяран» оказался бессилен перед «Днестром».

Молдавские клубы на протяжении долгих лет были кошмаром для Азербайджана. В 5 поединках подряд соперники наших команд проходили в следующий этап. Но позже все изменилось. Наши клубы обыграли молдован 6 раз подряд.

Сам «Шериф» трижды поднимал «белый флаг» в противостояниях с нашими командами. Главным обидчиком тираспольского клуба стал «Карабах».

Рашад Садыхов, выступавший в форме агдамского клуба в двух из трех дуэлей, теперь будет конкурировать с "Шерифом" в качестве главного тренера "Зиры".

Наши клубы одержали победу со счетом 6:5 в 11 дуэлях. В этих дуэлях состоялся 21 матч. Потому что этап квалификации в сезоне 2021/22 состоял из одной игры.

Азербайджанские клубы одержали 9 побед в 21 матче. Наши представители, сделавшие 7 ничьих, проиграли 5 раз. Преимущество в разнице мячей больше - 31-19. Но это удалось в основном благодаря трем разгромным победам. «Карабах» обыграл «Шериф» с общей разницей в три гола, «Нефтчи» дважды разгромил «Сперанцу» с общей разницей в 9 мячей.

Сезон 2005/06, Кубок УЕФА.

«Нистру» – «Хазар Лянкяран» – 3:1, 2:1

Сезон 2006/07, Кубок Интертото

«МКТ-Араз» – «Тирасполь» – 1:0, 0:2

Сезон 2006/07, Кубок УЕФА

"Зимбру" - "Карабах" - 1:1, 2:1, д.в.

Сезон 2007/08, Кубок Интертото

«Баку» – «Дачия» – 1:1, 1:1, п. 1:3

Сезон 2010/11, Лига Европы

«Олимпия» – «Хазар Лянкяран» – 0:0, 1:1

Сезон 2014/15, Лига Европы

«Тирасполь» – «Интер» – 2:3, 1:3

Сезон 2016/17, Лига Европы

«Кяпаз» – «Дачия» – 0:0, 1:0

Сезон 2017/18, Лига Чемпионов

«Карабах» – «Шериф» – 0:0, 2:1

Сезон 2018/19, Лига Европы

«Шериф» – «Карабах» – 1:0. 0:3

Сезон 2019/20, Лига Европы

«Сперанца» – «Нефтчи» – 0:3, 0:6

Сезон 2020/21, Лига Чемпионов

«Карабах» – «Шериф» – 2:1

Вугар Хейруллаев

İdman.biz