АФФА не изменила своего решения

Состоялось заседание Апелляционного арбитражного суда АФФА.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба организации.

На заседании была рассмотрена жалоба бывшего футболиста «Иревана» Фахмина Мурадбейли. Его апелляция была отклонена.

Он жаловался, что ему пожизненно отказали в праве заниматься какой-либо деятельностью, связанной с футболом, из-за его участия в договорных матчах. Трибунал решил оставить это решение без изменения.

Трибунал также отклонил апелляционную жалобу Руфата Гасанова, работавшего тренером детского футбольного клуба "Азербайджанские орлы". По этой же причине решение о пожизненном лишении его права заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, было сохранено в силе.

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