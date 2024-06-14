Максим Медведев: "После этого я не пойду работать в банк..." - ИНТЕРВЬЮ

Интервью İdman.biz Максима Медведева, бывшего футболиста "Карабаха", завершившего карьеру.

- Завершение карьеры - непростое решение. Как вы готовились к этому психологически?

- Это было трудное и непростое решение. Поскольку моя карьера богата, я потратил на нее много сил. Всегда старался изо всех сил. Но я понимал, что приближается конец карьеры. Начал потихоньку готовиться. Оставалось только завершить сезон на высоком уровне. Это тоже случилось. Мы вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Стали чемпионами Азербайджана и выиграли национальный кубок. Я думал, что этот год был самым удобным временем, чтобы завершить карьеру. Я действительно уже устал от футбола. Мне нужен был отдых. Я поговорил с главным тренером и решил, что пора завершать карьеру.

- Почти половину своей жизни вы посвятили «Карабаху». Какая основная причина связала вас с этой командой?

- Я окончил академию «Карабаха». На тот момент «Карабах» не был таким, как сейчас. Мы понемногу становились сильнее, результаты улучшались. Потом пришел Гурбан Гурбанов и все наладилось. Я всегда старался быть номером один в «Карабахе». Был очень амбициозным игроком, всегда хотел быть лидером. В те годы болельщики, которые были с нами, тоже видели, как я был привязан к команде и как боролся на поле. Они любили меня за это. Я любил фанатов, потому что они всегда были с нами. Они аплодировали и поддерживали нас и когда мы выигрывали, и когда проигрывали. Они понимали, что у нас маленький бюджет, мы не можем привлечь топ-игроков, но выходим и боремся с тем, что имеем. И они, и мы выстояли и в итоге стали командой номер один.

Нельзя сказать, что пришел какой-то футболист, поэтому сегодня есть эти достижения. Мы пришли сюда, дополняя друг друга, как семья с фанатами. Сегодня, когда мы отправляемся в Европу, с нами приезжает две-три тысячи болельщиков. Если бы они сказали это десять лет назад, никто бы этому не поверил. Есть люди из Баку, которые едут за границу, чтобы поддержать нас, платя деньги из своего кармана. Я люблю этот клуб, как свою семью.

- Какая игра или гол в вашей карьере лучшие?

- В стане клуба и сборной были очень интересные игры. Поэтому выбрать игру очень сложно. Будучи защитником, я забивал не так много, но гол, который я забил «Шерифу», - один из моих лучших. В сборной могу отметить голы, которые забил в игре против Кипра и Норвегии.

- Были ли моменты, о которых вы сожалеете?

- Я бы хотел прожить эту ​​же карьеру. Конечно, некоторые эпизоды мог бы сделать лучше. Но до сих пор ни о чем не жалею. К счастью, мне удалось сыграть до конца и защитить себя от серьезных травм. За всю карьеру у меня не было серьезных операционных травм. Я всегда был футболистом, который заботился о себе.

- Как ваш отпуск?

- Мой отдых проходит хорошо. Теперь я отдыхаю по-другому, знаю, что мне не нужно никуда спешить и проводить дополнительные тренировки. Я стараюсь хорошо отдыхать, как физически, так и психологически. Потому что предстоит очень много работы. Я должен быть готов к ним. Я уезжаю из страны. В настоящее время провожу много времени со своими друзьями и семьей. Стараюсь держаться подальше от футбольной атмосферы, чтобы мой разум мог немного расслабиться. Я знаю, что меня ждет после возвращения в Баку.

- Чего вы ждете? В целом, каковы ваши дальнейшие планы по карьере?

- Естественно, после этого я не пойду работать в банк. Наверное, останусь в футболе. Сейчас думаю, куда пойти. Многие советуют, сделайте то, сделайте это. В конце концов, я сделаю все, что захочу. Вернувшись в Баку, я спрошу руководство, чем могу помочь «Карабаху». Вы знаете, что даже если я останусь в команде, мне придется выбрать одно из разных направлений. Считаю, что необходимо вывести младшие возрастные группы футбольного клуба «Карабах» на еще более высокий уровень. Я должен поделиться своим опытом с молодежью. Чем больше опытных спортсменов будет задействовано в тренировочном процессе, тем лучше это отразится на нашем футболе. То, что я упомянул, должно быть правильной системой, а не просто тем, что я хочу.

Я знаю, что буду учиться и получу категорию тренера. В футболе есть дети всех возрастов и с ними очень сложно работать. Когда взрослым говорят, они понимают, но у детей характер и взгляд на футбол другой. Тренировки, жизнь вне тренировок, правильное поведение с товарищами по команде и т. д. - это очень важные вопросы. К моменту попадания в основной состав ребята должны уже полностью повзрослеть. Я не видел такого игрока, который бы пришёл и мы сказали, что ему можно играть в суперлиге. Обычно как будто чего-то не хватает. У них есть потенциал, но из-за определенных пробелов они не могут выйти в высшую лигу. Над этим нужно работать. Словом, отныне я постараюсь сделать для «Карабаха» все, что смогу.

Айтадж Сахяд

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