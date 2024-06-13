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Сантуш в Азербайджане. Мотивирован и воодушевлен

Азербайджанский футбол
Аналитика
13 Июня 2024 13:28
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Сантуш в Азербайджане. Мотивирован и воодушевлен

Фернанду Сантуш официально заступил на пост главного тренера сборной Азербайджана. Первый ознакомительный брифинг получился довольно любопытным. Несмотря на то, что португальский специалист говорил о своем видении работы общими формулировками, можно выделить кое-что интересное.

Как передает İdman.biz, в первую очередь, обратим внимание на то, что Сантуш намерен полностью погрузиться в работу, перевезя сюда и свою семью. То же самое касается и помощников, имена которых пока не раскрываются. «Мы не будем после матча возвращаться на родину. Будем серьезно готовится к работе, жить в Азербайджане», - сказал специалист.

Что касается футбольной философии, то наверняка Сантуш будет соблюдать баланс между атакой и защитой. Тренер ратует за зрелищный футбол, но многое тут будет зависеть от исполнителей. Он не понаслышке знаком с нашей сборной, ведь в свое время Азербайджан соперничал с португальцами в отборочном турнире чемпионата мира. Сантуш посмотрел два последних товарищеских матча команды и наверняка начнет свою работу с учетом увиденного.

Португалец рассказал и о факторе мотивации. Учитывая, что ранее сборная не блистала в отборах, он рассчитывает изменить ситуацию. Правда, как это сделать - вопрос не одного года. Наверное, поэтому с ним и подписан контракт на три года с возможностью продления еще на один. И вот тут мы подходим к главной теме - квалификации на чемпионат Европы-2028. «Наша задача заключается в том, чтобы завоевать путевку на Евро-2028», - подчеркнул Сантуш. И добавил, что мотивацией может стать пример Грузии, которой предстоит выступление в дебютном для нее чемпионате континента.

Скорее всего, полномочия Сантуша будут намного шире. Его громадный опыт может позволить предпринять дальнейшие шаги в плане развития футбола в стране, наверняка у него есть такие-то идеи на этот счет. Опять-таки, для реализации задачи успешной квалификации на ЕВРО необходимы новые игроки, но появятся ли таковые за пару лет?

При этом специалист добавил, что не будет перекладывать ни на кого ответственность за результат. «Если есть неудачи, то виноват тренерский штаб и футболисты. Мы приехали в Азербайджан, чтобы работать».

Посмотрим, что получится у Сантуша.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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