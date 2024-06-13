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Фернанду Сантуш: "Были предложения и получше, но..." - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
13 Июня 2024 12:18
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Фернанду Сантуш: "Были предложения и получше, но..." - ФОТО

Стала известна ​​причина, по которой португальский специалист Фернанду Сантос согласился стать главным тренером сборной Азербайджана.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил сам 70-летний тренер.

Он не скрыл на состоявшейся сегодня пресс-конференции, что ему поступили более заманчивые предложения. Сантуш уточнил причину своего предпочтения:

«Проект, представленный АФФА, рассчитан на длительный срок. Рука об руку мы добьемся успеха. Нам важно работать вместе с клубами. Я верю, что это произойдет в финальной стадии каких-то соревнований. Еще раз благодарю руководство АФФА за доверие. Были предложения получше, но я здесь, потому что верю в АФФА».

Отметим, что Сантуш будет возглавлять нашу сборную до конца отборочного раунда ЕВРО-2028.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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