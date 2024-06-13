Фернанду Сантуш назвал причину прихода в сборную Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

«У меня будет время поговорить об общем процессе».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Фернанду Сантуш, назначенный новым главным тренером сборной Азербайджана по футболу.

На церемонии презентации опытный португальский специалист поблагодарил АФФА за доверие:

«Мне было интересно узнать их мысли о будущем. Такие вопросы были важны в моем решении. Конечно, это взаимопонимание было важно с точки зрения реализации будущих проектов. Если я здесь, то руководство АФФА выбрало меня».

- Сборная Азербайджана не находится даже в первой сотне мирового рейтинга. Насколько привлекательным было предложение АФФА, что вы приняли его?

- ⁠Да, предложение было привлекательным. Вот почему я здесь, чтобы быть впереди. Поэтому я принял это предложение.

- Что нам нужно сделать, чтобы увидеть Азербайджан в финальной части чемпионата Европы? Каковы планы Сантуша на этот счет?

- ⁠Участие Грузии в ЕВРО-2024 является для нас мотивацией. Казахстан тоже был близок к этому. Есть все условия для того, чтобы претендовать на выход на ЕВРО-2028. Важна не только моя поддержка, но и ваша. Нам нужны доверие и поддержка людей. Успех не падает с неба. Жаль, что Азербайджан допускал ошибки в предыдущих отборочных раундах и не прошел. Для меня главная мотивация - изменить это. Я верю, что мы это сделаем. Также отмечу, что я буду жить в Азербайджане вместе со своей командой. Для реализации этого проекта мы познакомимся с вашей культурой. Моя семья тоже останется здесь.

- Можете ли вы рассказать о проекте, связанном со сборной?

- На подготовке команды к играм и участии в матче дело не заканчивается. То же самое было, когда я подписал контракт со сборной Греции в 2010 году. Главная цель здесь - не играть в футбол. Здесь наша практика касается и младших возрастных групп, у нас есть идеи.

- Вы подписали контракт по схеме 3+1 лет. У вас есть столько энергии? Мы критиковали игру в обороне, которую практиковали ранее наши тренеры. Увидим ли мы атакующий футбол под вашим руководством?

- ⁠Я полон энергии. У меня достаточно мотивации. Мы полностью сосредоточены на этом проекте. Без проблем. Основная цель - победить. Для этого нам придется атаковать и защищаться. Я уже был в Азербайджане. Еще до того, как я приехал сюда, у меня были представления о вашей сборной. Главное - сконцентрировать эти два фактора, забивать и не пропускать. Для того, чтобы побеждать, мы должны суметь показать хорошую игру. Нам нужна поддержка болельщиков. Они хотят красивого футбола, а также побед. Мы сделаем все, чтобы привлечь их на стадионы.

- Вы раньше работали в «Бешикташе». Сыграло ли роль руководство турецкого клуба в вашем приезде в Азербайджан?

- В плане адаптации мне поможет тот факт, что Турция является соседней с Азербайджаном страной. Близость к культуре и еде и т. д. - это все важно. Когда я прибыл в Азербайджан с помощниками в 2020 году, мы не ожидали, что страна окажется такой современной, и были очень удивлены. Мы были очарованы вашим городом в хорошем смысле.

Отметим, что перед Сантушем поставлена цель успешно выступить в отборочном цикле ЕВРО-2028.

İdman.biz