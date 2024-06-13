"Во время переговоров Сантуш сказал, что верит в нашу команду" - ФОТО

«О нем не нужно много говорить. Потому что он всемирно известный тренер».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев.

На церемонии презентации Фернанду Сантуша, назначенного главным тренером сборной Азербайджана, Гаджиев подчеркнул, что португалец добился ряда успехов:

«В 2010 году он был назначен главным тренером сборной Греции, а через 4 года - вывел команду в финальную часть чемпионата мира. Со сборной Португалии он стал чемпионом Европы. В целом, учитывая ряд этих факторов, перед нашей командой поставлена цель - успешное выступление на отборочном этапе ЕВРО-2028. И руководство АФФА, и Сантуш в это верят».

По словам Гаджиева, в ходе переговорного процесса португалец сказал, что верит в нашу сборную:

«Он смотрел определенные игры команды. Учитывая все это, мы верим, что нас ждет с ним успешное сотрудничество».

İdman.biz