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"Во время переговоров Сантуш сказал, что верит в нашу команду" - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
13 Июня 2024 12:05
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"Во время переговоров Сантуш сказал, что верит в нашу команду" - ФОТО

«О нем не нужно много говорить. Потому что он всемирно известный тренер».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев.

На церемонии презентации Фернанду Сантуша, назначенного главным тренером сборной Азербайджана, Гаджиев подчеркнул, что португалец добился ряда успехов:

«В 2010 году он был назначен главным тренером сборной Греции, а через 4 года - вывел команду в финальную часть чемпионата мира. Со сборной Португалии он стал чемпионом Европы. В целом, учитывая ряд этих факторов, перед нашей командой поставлена цель - успешное выступление на отборочном этапе ЕВРО-2028. И руководство АФФА, и Сантуш в это верят».

По словам Гаджиева, в ходе переговорного процесса португалец сказал, что верит в нашу сборную:

«Он смотрел определенные игры команды. Учитывая все это, мы верим, что нас ждет с ним успешное сотрудничество».

İdman.biz

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