"Уход Лунева стал ударом по "Карабаху"

«Лунев - игрок высокого уровня».

Об этом İdman.biz заявил бывший капитан «Карабаха» Максим Медведев.

Он прокомментировал расставание чемпиона Азербайджана с голкипером Андреем Луневым. Медведев считает уход россиянина серьезной потерей:

«Действительно, у него были определенные трудности и проблемы, когда он пришел в "Карабах". Однако мы постарались помочь решить эти проблемы в короткие сроки. Так и случилось, через какое-то время Лунев полностью включился в тренировки. Раньше он не мог полностью раскрыть свой потенциал, потому что меньше играл. Однако главный тренер дал ему шанс, и мы с ним вышли в 1/8 финала Лиги Европы, а во внутренних соревнованиях сделали золотой дубль. Поэтому уход Лунева - большая потеря для нас. Он профессионал».

Он также рассказал, что является близким другом Андрея:

«Мы всегда на связи. Лунев - близкий мне человек. С того дня, как он приехал в Баку, я поддерживал его и говорил, что если у тебя будут какие-то проблемы, звони мне. Потому что мы были знакомы еще до его приезда в «Карабах». Лунев хорошо показал себя со всех сторон. Мы все ему благодарны. Сейчас наши пути разошлись, он перешел в другую команду. Но это нормально. Мало футболистов, которые все время остаются на одном и том же месте. Футболисты ищут что-то новое и выбирают более высокие гонорары. Я думаю, их тоже можно понять. На мой взгляд, уход Лунева стал ударом для «Карабаха». Я бы хотел, чтобы он остался в команде».

Отметим, что "Карабах" не стал продлевать контракт с 32-летним вратарем, срок действия которого истек в конце сезона-2023/24. Агдамский клуб уже нашел ему замену. чемпион Азербайджана подписал трехлетний контракт с 27-летним хорватским вратарем с немецким гражданством Фабияном Бунтичем.

Айтадж Сахяд

İdman.biz