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Объявлено имя нового главного тренера "Туран Товуз"

Азербайджанский футбол
Новости
12 Июня 2024 15:42
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Объявлено имя нового главного тренера "Туран Товуз"

В новом сезоне «Туран Товуз» будет тренировать российский специалист Курбан Бердыев.

Как передает İdman.biz, об этом местной прессе заявил спортивный директор клуба Самед Насибов.

Он заявил, что переговоры с 71-летним экспертом завершились положительно:

«Мы договорились с Курбаном Бердыевым. Осталось только подписать контракт. В ближайшее время он будет официально объявлен главным тренером «Туран Товуз».

Отметим, что Бердыев, последним местом работы которого было махачкалинское «Динамо», заменил на этом посту Айхана Аббасова, расставшегося с клубом по итогам сезона.

İdman.biz

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