"Мне не нравится игра Торала Байрамова ни в "Карабахе", ни в сборной " - ВИДЕО

«Игровая система и игроки «Карабаха» другие».

Об этом заявил принявший участие в передаче «İdman Bizdə» бывший игрок сборной Азербайджана Афран Исмайлов.

Он прокомментировал игру, в которой наша сборная победила Казахстан со счетом 3:2. Исмайлов отметил, что некоторые игроки "Карабаха" показали себя не с лучшей стороны:

«Чемпион Азербайджана - настолько качественная команда, что все дополняют друг друга. Они знают, как играть. В сборной играть сложнее. Все приходят из разных клубов. Трудности бывают. Это можно понять. Честно говоря, мне не нравится игра Торала Байрамова ни в "Карабахе", ни в сборной».

Бывший игрок "Карабаха" также назвал имена игроков, хорошо выступивших в матче с Казахстаном:

«Многие далеки от своей формы. Это связано с тем, что они не всегда входят в состав тех клубов, в которых играют. Однако я всегда считал, что в сборной главное - профессионализм. Вы выходите и делаете все возможное ради флага и гимна. Хотя Махир Эмрели и Рамиль Шейдаев были не в форме, они проявили характер и боролись».

Отметим, что наша сборная пропустила два гола в матче с Казахстаном, но в итоге выиграла со счетом 3:2.

Эмин Ага

İdman.biz