Седьмой иностранный главный тренер сборной Азербайджана

Фернанду Сантуш стал седьмым иностранным главным тренером в истории сборной Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, до португальского специалиста нашу команду тренировали 6 тренеров-легионеров.

Бразилец Карлос Альберто Торрес был первым иностранным главным тренером нашей сборной. После этого в команду были привлечены немец Берти Фогтс, северомакедонец Гьоко Гаджиевски, хорваты Роберт Просинечки и Никола Юрчевич, итальянец Джанни де Бьязи.

Общее количество тренеров в сборной достигло 19. Сантуш станет 19-м специалистом, который возглавит нашу команду. Трое из них - Назим Сулейманов, Махмуд Гурбанов и Ариф Асадов - возглавляли команду временно.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz