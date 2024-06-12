Самый большой камбэк в истории нашей сборной

Сборная Азербайджана в шестой раз в своей истории выиграла игру, в которой пропустила два и более мяча.

İdman.biz сообщает, что в товарищеском матче с Казахстаном наша команда выиграла со счетом 3:2, а до этого побеждала 5 раз в результативном матче.

Интересно, что все матчи, в которых мы выиграли, пропустив хотя бы 2 гола, закончились с одинаковым счетом. Казахстан был соперником в трёх из этих встреч.

Но ни в одной из предыдущих игр наша команда не проигрывала по ходу матча с разницей в 2 мяча. Это значит, что наша сборная впервые победила, компенсировав такую разницу, и реализовала самый крупный камбэк в своей истории.

7 июня 1993 года. Международная встреча. Тегеран. Азербайджан – Кыргызстан – 3:2

28 апреля 2004 года. Алматы. Товарищеский матч (ТМ). Казахстан – Азербайджан – 2:3

22 августа 2007 года. Душанбе. ТМ. Таджикистан – Азербайджан – 2:3

6 сентября 2011 года. Баку. Азербайджан – Казахстан – 3:2

9 октября 2019. Риффа. ТМ. Бахрейн – Азербайджан – 2:3

11 июня 2024 г. Сомбатхей. ТМ. Азербайджан – Казахстан – 3:2

Вугар Хейруллаев

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