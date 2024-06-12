Криштиану Роналду & Максим Медведев

После того как Криштиану Роналду побил мировой рекорд по количеству сыгранных игр за карьеру, был объявлен список игроков, принявших участие в 1000 и более матчах.
Как сообщает İdman.biz, в таблицу IFFHS вошли 22 игрока.
Помимо Роналду, только два игрока оставили позади отметку в 1200 матчей. Это вратари Рожерио Сени и Питер Шилтон.
Азербайджанские футболисты в список не включены. Максим Медведев, недавно завершивший свою насыщенную карьеру, провел в общей сложности 633 матча. Он сыграл 81 игру за сборную и 552 игры за «Карабах».
1. Криштиану Роналду (Португалия) – 1226
2. Рожерио Сени (Бразилия) – 1225
3. Питер Шилтон (Англия) – 1217
4. Фабио (Бразилия) – 1182
5. Роберто Карлос (Бразилия) – 1090
6. Джанлуиджи Буффон (Италия) – 1070
7. Рэй Клеменс (Англия) – 1069
8. Хавьер Занетти (Аргентина) – 1067
9. Лионель Месси (Аргентина) – 1062
10. Дани Алвес (Бразилия) – 1056
11. Икер Касильяс (Испания) – 1048
12. Пэт Дженнингс (Северная Ирландия) – 1046
13. Глен Фергюсон (Северная Ирландия) – 1041
14. Лука Модрич (Хорватия) – 1038
15. Рауль (Испания) – 1034
16. Паоло Мальдини (Италия) – 1028
17. Ясухито Эндо (Япония) – 1028
18. Райан Гиггз (Уэльс) – 1027
19. Жоау Моутинью (Португалия) – 1020
20. Хави (Испания) – 1017
21. Ноэль Бэйл (Северная Ирландия) – 1013
22. Фрэнк Лэмпард (Англия) – 1009
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