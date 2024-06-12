Определен план подготовки "Карабаха" во время межсезонья.

По информации, предоставленной клубом İdman.biz, тренировочные сборы в Баку начнутся 18 июня.

Футболисты, входящие в состав национальной сборной, присоединятся к тренировкам команды 23-го числа.

В рамках сбора в столице планируется провести две контрольные игры. Эти встречи пройдут 29 июня и 2 июля.

Второй этап подготовительного процесса пройдет в Австрии. Чемпион Азербайджана проведет тренировочный сбор в Тироле с 5 по 17 июля. В рамках подготовки всего в течение двух игровых дней будет организовано 4 матча. Два из этих матчей состоятся 9-го июля и два - 16-го.

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