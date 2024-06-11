«Такая игра могла понравиться болельщикам. Потому что было много результативных эпизодов».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил тренер сборной Казахстана Руслан Балтиев.

Казахстанский эксперт прокомментировал поражение со счетом 2:3 в контрольном матче с нашей сборной:

«Встретились два достойных соперника. Нам просто не хватило концентрации и мы проиграли. Поражение в любом случае неприятно. Такая игра может только порадовать болельщиков. Но это сложная игра для тренеров. Мы проиграли из-за своих ошибок. Есть проблемы, над которыми нам нужно работать и исправлять. После каждого поражения приходится анализировать, может быть, мы где-то что-то неправильно сделали. После 2:0 в нашу пользу мы не успокоились. Мы продолжали играть. Соперник воспользовался нашими ошибками».

Отметим, что сборная Казахстана проиграла оба товарищеских матча.

İdman.biz