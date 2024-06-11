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Ариф Асадов: "Футболисты проявили характер"

Азербайджанский футбол
Новости
11 Июня 2024 20:42
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Ариф Асадов: "Футболисты проявили характер"

«Я поздравляю своих игроков. Поскольку сейчас конец сезона, чувствуется как психологическая, так и физическая усталость».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов.

Опытный специалист прокомментировал победу со счетом 3:2 в товарищеском матче со сборной Казахстана:

«Несмотря на трудности, наши игроки проявили характер и сумели отыграться. К сожалению, мы пропустили гол с первой стандартной ситуации. После этого соперник еще раз отличился в контратаке. Однако наша команда сплотилась и победила. У нас была хорошая встреча с Албанией. По крайней мере, мы заслужили ничью. После того матча мы увидели, что болельщики и публика верят в команду. Этот фактор положительно повлиял на игроков».

Отметим, что наша сборная хоть и уступала со счетом 0:2, выиграла 3:2.

İdman.biz

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