Новый трансфер "Карабаха" провел свою первую тренировку в Баку - ФОТО

Фабиян Бунтич, первый трансфер "Карабаха" в межсезонье, провел свою первую тренировку в Баку.

Как сообщает İdman.biz, хорватский вратарь, гражданин Германии, тренировался на «Азерсун Арене».

Приехавший вчера в нашу страну вратарь подписал трехлетний контракт с чемпионом Азербайджана. Сегодня Бунтич провел свою первую тренировку на арене. Поскольку игроки "Карабаха" сейчас находятся в отпуске, легионер прошел индивидуальную подготовку.

Отметим, что последние два сезона Бунтич провел в португальском клубе «Визела».

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