11 Июня 2024
RU

Новый трансфер "Карабаха" провел свою первую тренировку в Баку - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
11 Июня 2024 15:08
17
Новый трансфер "Карабаха" провел свою первую тренировку в Баку - ФОТО

Фабиян Бунтич, первый трансфер "Карабаха" в межсезонье, провел свою первую тренировку в Баку.

Как сообщает İdman.biz, хорватский вратарь, гражданин Германии, тренировался на «Азерсун Арене».

Приехавший вчера в нашу страну вратарь подписал трехлетний контракт с чемпионом Азербайджана. Сегодня Бунтич провел свою первую тренировку на арене. Поскольку игроки "Карабаха" сейчас находятся в отпуске, легионер прошел индивидуальную подготовку.

Отметим, что последние два сезона Бунтич провел в португальском клубе «Визела».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Замик Алиев, перешедший в "Эгнатию": "Я воплощаю свою мечту в реальность" - ИНТЕРВЬЮ
16:47
Азербайджанский футбол

Замик Алиев, перешедший в "Эгнатию": "Я воплощаю свою мечту в реальность" - ИНТЕРВЬЮ

"У нас был разговор об этом с Вусалом"
"Уверен, что мы победим Казахстан"
15:41
Азербайджанский футбол

"Уверен, что мы победим Казахстан"

"Мы могли бы и не проиграть"
Сборная Азербайджана отправится в Албанию
15:21
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана отправится в Албанию

Об этом сообщила пресс-служба АФФА
"Не нужно тратить деньги и привозить иностранного тренера"
13:15
Азербайджанский футбол

"Не нужно тратить деньги и привозить иностранного тренера"

"Казахстан - не слабая команда"
Сыграть "в атаку" против Казахстана
12:49
Азербайджанский футбол

Сыграть "в атаку" против Казахстана

Команды находятся в разном игровом тонусе
Новый президент клуба Рамиля Шейдаева
12:32
Азербайджанский футбол

Новый президент клуба Рамиля Шейдаева

Это произошло в рамках внеочередной конференции представителя Турции

Самое читаемое

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр
8 Июня 23:18
Баскетбол

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 начала выступление в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово)
С 11 медалями из Сараево - ФОТО
9 Июня 18:10
Дзюдо

С 11 медалями из Сараево - ФОТО

Наша сборная завоевала 3 золотые и 8 бронзовых медалей в индивидуальных соревнованиях чемпионата Европы
"Карабах" - 35-й в Европе
10 Июня 10:09
Азербайджанский футбол

"Карабах" - 35-й в Европе

Определились позиции азербайджанских клубов в Европе
Азербайджанская гимнастка трижды отличилась в Тбилиси
9 Июня 09:12
Гимнастика

Азербайджанская гимнастка трижды отличилась в Тбилиси

Назрин Салманлы выиграла три серебряные медали на международном марафоне среди "художниц"