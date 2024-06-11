"Главное в игре с Азербайджаном - не допускать ошибки в обороне"

“Нас ожидает встреча соперников, которые очень хорошо знают друг друга”.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил бывший игрок сборной Казахстана Александр Киров, который поделился мнением о сегодняшнем товарищеском матче против сборной Азербайджана в Венгрии.

Он отметил, что за последнее время команды не раз встречались между собой.

«Мое мнение, что сегодня Казахстан должен обыгрывать Азербайджан. Самое главное, не допускать ошибки в обороне. А в нападении, я думаю, казахстанцы смогут забить и не один гол», - приводит слова Кирова sport.kz.

İdman.biz