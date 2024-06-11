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"Любовь к футболу" в Премьер-лиге Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
11 Июня 2024 10:32
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"Любовь к футболу" в Премьер-лиге Азербайджана

Определены мячи, которые будут использоваться в чемпионатах Азербайджана в сезоне 2024/2025.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

Согласно соглашению между организацией и клубами, члены команд, которые будут играть в Премьер-лиге Азербайджана и чемпионате дублеров в предстоящем сезоне, будут использовать Fussballiebe, официальный мяч чемпионата Европы 2024 года производства компании Adidas.

На «Fussballiebe», что в переводе с немецкого означает «любовь к футболу», вокруг логотипа турнира изображены красный, синий, зеленый и оранжевый цвета, представляющие участвующие страны. Также отражены названия 10 городов Германии, где пройдут матчи соревнований и иллюстрации стадионов.

Этот мяч изготовлен из биоматериалов. Имеет высокую аэродинамику, что позволяет играть быстро и точно.

Верхний слой поддерживается центральной воздушной камерой, изготовленной из экологически чистого натурального каучука со стабильной двухслойной внешней оболочкой, современной CTR-CORE.

Мяч был тщательно исследован и протестирован как на поле, так и за его пределами.

Клубы, выступающие в I лиге Азербайджана, будут использовать мячи «Al Rihla», компании «Adidas». Этот мяч - первый футбольный мяч в истории чемпионатов мира, изготовленный с использованием экологически чистых красок и клея на водной основе.

Особенности мяча:

CRT-CORE - это сердцевина мяча с максимальной формой и удержанием воздуха, не прогибающаяся в момент удара, а также обеспечивающая скорость, точность и стабильность для быстрых и точных движений.

SPEEDSHELL - подкладка, повышающая точность, устойчивость и отклонения траектории полета мяча за счет макро- и микротекстуры, а также рисунка поверхности (печатного, сжатого).

«Adidas Tiro Pro», еще один мяч, созданный компанией «Adidas», будет использоваться клубами, выступающими во 2-й лиге. Футбольный мяч Adidas Tiro Pro имеет традиционную конструкцию из 32 пластин высшего рейтинга ФИФА. Пластины шара, изготовленные по инновационной технологии TSBE, термически соединены между собой. Благодаря этой технологии мяч впитывает меньше влаги, а траектория полета получается более точной.

İdman.biz

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