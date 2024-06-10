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"Мы хорошо знаем сборную Азербайджана"

Азербайджанский футбол
Новости
10 Июня 2024 12:24
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"Мы хорошо знаем сборную Азербайджана"

“Мы хорошо знаем сборную Азербайджана, потому что совсем недавно играли с этой командой в Лиге наций”.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил ветеран казахстанского футбола Булат Есмагамбетов.

Он поделился мнением о предстоящем товарищеском матче против сборной Азербайджана, который состоится завтра в Венгрии.

"Я не думаю, что после последних матчей этих команд в Астане и Баку в Лиге наций, что-то существенно изменилось. Тогда Казахстан занял первое место в группе, а азербайджанцы расположились на второй строчке. Я думаю, что наша сборная должна побеждать в этой встрече", - приводит слова специалиста sport.kz.

İdman.biz

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