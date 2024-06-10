"Карабах" обошел клубы Бразилии и Аргентины

Стали известны подробности падения в мировом рейтинге единственного азербайджанского клуба «Карабаха», входящего в список "Топ-100" IFFHS.

Как сообщает İdman.biz, агдамский клуб, занимающий 53-е место на планете с 183,75 балла, опустился на 5 позиций.

Команда Гурбана Гурбанова опередила два клуба с отрывом в 0,75 очка. «Карабах» обошел команды «Интернасьонал» (Бразилия) и «Дефенса и Юстиция» (Аргентина).

Но клуб в то же время отстал от 7 команд. Чемпиона Азербайджана опередили «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Олимпиакос» (Греция), «Спарта» (Чехия), «Аль-Хилал» (Саудовская Аравия), «Ювентус» (Италия), ЛДУ (Эквадор), «Марсель» (Франция). А «Виктория» (Чехия) разделила с нашим представителем 53-е место.

Отметим, что «Карабах», занимающий 53-е место в мире, является 35-м в Европе.

İdman.biz