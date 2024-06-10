10 Июня 2024
RU

"Карабах" - 35-й в Европе

Азербайджанский футбол
Новости
10 Июня 2024 10:09
9
"Карабах" - 35-й в Европе

Определились позиции азербайджанских клубов в Европе.

Как сообщает İdman.biz, 4 команды Премьер-лиги, вошедшие в мировой рейтинг IFFHS, также входят в число лучших на «Старом континенте».

В целом Европу представляют 296 из 507 лучших команд планеты. Лучший азербайджанский клуб - «Карабах».

Представитель Агдама занимает 35-е место на континенте с 183,75 балла. «Зира» идет на 215-м месте с 62,25 очка, «Сабах» – на 225-м с 60,75 очка. «Нефтчи» с 59,25 очка занимает 235-е место в Европе.

Отметим, что у «Манчестер Сити», лучшего как в мире, так и в Европе, 401 очко.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Карабах", "Нефтчи", "Зира" и "Сабах" в мировом рейтинге
09:10
Азербайджанский футбол

"Карабах", "Нефтчи", "Зира" и "Сабах" в мировом рейтинге

Объявлен мировой рейтинг клубов
Первый шаг от "Джабраила" - ВИДЕО
9 Июня 20:41
Азербайджанский футбол

Первый шаг от "Джабраила" - ВИДЕО

Состоялся первый матч плей-офф за выход в I лигу
"Зира" рассталась с двумя игроками - ФОТО
9 Июня 16:41
Азербайджанский футбол

"Зира" рассталась с двумя игроками - ФОТО

Истекшие контракты с этими игроками не были продлены
Определился судья матча плей-офф
9 Июня 13:49
Азербайджанский футбол

Определился судья матча плей-офф

Объявлены назначения первого матча плей-офф квалификации в I лигу
"Зира" подписала контракты с тремя игроками - ФОТО
9 Июня 13:20
Азербайджанский футбол

"Зира" подписала контракты с тремя игроками - ФОТО

Новое соглашение достигнуто с Кисметом Алиевым сроком на 2 года,

"Азербайджан победит Казахстан"
9 Июня 11:53
Азербайджанский футбол

"Азербайджан победит Казахстан"

"Победа будет зависеть от самих игроков"

Самое читаемое

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр
8 Июня 23:18
Баскетбол

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 начала выступление в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово)
4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО
7 Июня 22:49
Азербайджанский футбол

4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО

Сегодня наша сборная провела очередную игру
Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО
7 Июня 10:41
Дзюдо

Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО

В первый день соревнований нашу команду среди мужчин представляли 7 спортсменов в возрастных категориях М5, М6, М7 и М
Месси назвал "Реал" лучшей командой мира
7 Июня 16:10
Мировой футбол

Месси назвал "Реал" лучшей командой мира

"И в предыдущие годы они тоже являлись лучшими"