"Карабах" - 35-й в Европе

Определились позиции азербайджанских клубов в Европе.

Как сообщает İdman.biz, 4 команды Премьер-лиги, вошедшие в мировой рейтинг IFFHS, также входят в число лучших на «Старом континенте».

В целом Европу представляют 296 из 507 лучших команд планеты. Лучший азербайджанский клуб - «Карабах».

Представитель Агдама занимает 35-е место на континенте с 183,75 балла. «Зира» идет на 215-м месте с 62,25 очка, «Сабах» – на 225-м с 60,75 очка. «Нефтчи» с 59,25 очка занимает 235-е место в Европе.

Отметим, что у «Манчестер Сити», лучшего как в мире, так и в Европе, 401 очко.

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