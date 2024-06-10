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"Карабах", "Нефтчи", "Зира" и "Сабах" в мировом рейтинге

Азербайджанский футбол
Новости
10 Июня 2024 09:10
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"Карабах", "Нефтчи", "Зира" и "Сабах" в мировом рейтинге

Объявлен мировой рейтинг клубов.

Как сообщает İdman.biz, в таблицу IFFHS вошли 507 лучших клубов мира.

Азербайджан в списке представлен четырьмя клубами. "Карабах" с 183,75 очками является 53-й командой мира. По сравнению с предыдущей таблицей команда Гурбана Гурбанова опустилась на 5 позиций.

«Зира» совершила еще один большой скачок. Городской клуб поднялся на 15 мест. Воспитанники Рашада Садыхова занимают 369-е место с 62,25 балла.

«Сабах» совершил прыжок на 17 ступеней. Представитель Баку с 60,75 балла занимает 388-е место.

«Нефтчи» идет на 403-м месте с 59,25 очка. Бакинцы опустились на 5 позиций.

Отметим, что таблицу возглавляет "Манчестер Сити" - 401 очко.

İdman.biz

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