"Общий ход матча положительный, если учитывать индивидуальную игру игроков. Потому что мы сделали больше атак, чем команда, отправляющаяся на чемпионат Европы".

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Аслан Керимов.

Футболист-ветеран прокомментировал товарищескую игру, в которой наша сборная проиграла Албании со счетом 1:3. Он объяснил основные причины поражения:

«Мы не смогли реализовать голевые моменты. Одной из причин этого стало отсутствие игровой практики у наших футболистов, разыгрывающих решающие моменты. Настойчивость Рамиля Шейдаева и Махира Эмрели, играющих впереди, невозможно переоценить. Они были очень готовы. Отсутствие практики неизбежно мешало нам забить в решающие моменты.

Еще одна причина, по которой игра получилась именно такой, заключалась в том, чтобы проверить игровую стратегию, которую Албания будет применять в «группе смерти». Они хотели немного доминировать в первом тайме. Правда, гол забили. Эта цель была реализована не их творчеством, а нашей ошибкой».

По словам Керимова, в матче были очевидны сильные стороны соперника:

"Во втором тайме албанцы немного отступили и начали играть на контратаках, в этом их главная сила. Именно так они будут бороться со всеми своими соперниками на чемпионате Европы. Даже если мы в таких играх играем доминирующе, мы должны быть готовы к контратакам соперника. Но мы не смогли этого сделать. Игроки сборной Албании выглядели лучше нас с индивидуальной точки зрения. Конечно, большинство из них играют в чемпионате Италии. Они спокойно проходили нас в игре один на один. Нашей сборной этого не хватало. Если мы создаем столько голевых моментов против такой команды, не все потеряно. Надежда есть".

Отметим, что следующий товарищеский матч Азербайджан проведет против Казахстана. Матч состоится 11 июня.

Эмин Ага

İdman.biz