9 Июня 2024
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Рекорд нашей сборной спустя 14 лет

Азербайджанский футбол
Новости
9 Июня 2024 09:27
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Рекорд нашей сборной спустя 14 лет

Сборная Азербайджана начала 2024 год с серии игр с забитыми голами.

Как сообщает İdman.biz, команда под руководством Арифа Асадова в этом году не уходила с поля без забитого гола.

Наша команда испытала радость гола в третьем матче подряд. После встреч с Монголией (1:0) и Болгарией (1:1) наши футболисты сумели огорчить и Албанию в товарищеском матче - 1:3.

Это первое подобное событие за последние 14 лет. Последний раз наша сборная забивала в первых трех матчах 2010 года. Тогда Азербайджан победила Иорданию 2:0, Люксембург 2:1 и заключил мир с Молдовой – 1:1. Все эти матчи носили товарищеский характер.

Отметим, что наша команда может продлить свою серию до 4-х в товарищеском матче против Казахстана 11 июня.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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