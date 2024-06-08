66-й раз в истории: через 6 лет

Спустя 6 лет сборная Азербайджана пропустила в товарищеском матче 3 и более голов.

Как сообщает İdman.biz, наша команда проиграла вчера в Венгрии со счетом 1:3 в матче с Албанией.

Хотя есть матчи, где наша команда пропускала такое количество голов в отборочных раундах и Лиге наций, в товарищеских матчах это произошло впервые за последние 6 лет. В прошлый раз этого добился Казахстан.

5 июня 2018 года в Астане хозяева порадовались трем голам. В том матче наша сборная проиграла со счетом 0:3.

Отметим, что национальная сборная, сыгравшая в своей истории 298-й матч, в 66-й раз пропустила 3 ​​и более голов.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz