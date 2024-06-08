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Азербайджан получил двойку от Албании

Азербайджанский футбол
Новости
8 Июня 2024 10:29
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Азербайджан получил двойку от Албании

Произошли изменения в рейтинге сборных ФИФА.

Как сообщает İdman.biz, изменилась и позиция сборной Азербайджана.

Причиной тому стал товарищеский матч с Албанией в Венгрии. Сборная под руководством Арифа Асадова проиграла со счетом 1:3.

Команда, проигравшая с разницей в два мяча, опустилась на 2 позиции. Наша сборная занимает 114-е место в мире с 1174,65 очка в онлайн-рейтинге.

Азербайджан потерял во встрече с Албанией 3,18 очка. В результате Вьетнам и КНДР обошли нашу сборную.

Отметим, что свой следующий матч Азербайджан проведет 11 июня против Казахстана.

İdman.biz

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