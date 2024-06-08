Тренер после победы над Азербайджаном: "Я очень расстроен"

"Мы стали свидетелями двух разных таймов в игре".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Словакии U-21 Ярослав Кентош.

Эксперт высказал свое мнение о товарищеском матче с Азербайджаном:

"Первый тайм прошел хорошо. Начало второго тайма соответствовало нашим требованиям от команды. Но в целом второй частью я остался не доволен. Я очень расстроен. Потому что игра во втором тайме была не совсем хорошей. Это испортило мне впечатление от матча".

Отметим, что Словакия победила нашу сборную со счетом 3:2.

İdman.biz