Наша сборная утомила албанского вратаря

«Несмотря на то, что мы сегодня немного устали, все равно смогли победить».

Как сообщает İdman.biz, об этом после матча со сборной Азербайджана заявил вратарь сборной Албании Томас Стракоша.

Опытный вратарь ответил сегодня на вопросы журналистов после матча с нашей сборной. Стракоша сообщил, что подготовительный этап окончен:

«Чувствую себя хорошо. Мы выиграли сегодня. Подготовительный этап окончен. Теперь мы можем готовиться к игре против Италии на ЕВРО-2024. Я верю в команду. Пройти групповой этап будет очень сложно. Мы никогда не сдаемся легко. Кто готов, тот будет играть в основном составе. Главное быть готовым, решение примет главный тренер».

Отметим, что сборная Азербайджана проиграла Албании со счетом 1:3.

İdman.biz