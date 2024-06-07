Главный тренер нашей сборной: "Легко не будет"

«Наша группа совсем непростая».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер женской сборной Азербайджана U19 Хабиб Агаев.

Он оценил жеребьевку первого этапа чемпионата Европы сезона 2024/2025. По мнению Агаева, им попались сильные соперники:

«Нам не будет легко. Нашу команду ждут непростые игры. Однако, несмотря на все это, мы постараемся сделать все возможное на тренировках и сборах. Точная дата чемпионата Европы не ясна. Он пройдет примерно в конце октября, начале ноября. Мы постараемся ответственно подготовиться. 22-29 июня у нас будет сбор в Баку. Позже, в июле-августе, в целях подготовки проведем товарищеские игры».

Агаев рассказал, что первые сборы также будут носить отборочный характер:

«Мы проверим футболисток из наших регионов. После отбора мы пригласим их в сборную. Также в команду были привлечены игроки U-17».

Отметим, что на первом этапе чемпионата Европы наша сборная, выступающая в лиге B, сразится в 5-й группе со сборными Швейцарии, Эстонии и Кипра.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz