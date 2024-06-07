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Футболист "Карабаха": "Мы очень разочарованы"

Азербайджанский футбол
Новости
7 Июня 2024 15:46
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Футболист "Карабаха": "Мы очень разочарованы"

«Мы проиграли Гвинее дома. Поэтому очень разочарованы».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист «Карабаха» Яссин Бензия.

Свои мысли о матче он высказал после отборочного матча ЧМ-2026 сборной Алжира против Гвинеи:

«Но впереди еще много игр. Нам нужно отдохнуть и выложиться на полную в следующем матче. Я верю, что мы можем все. Нам нужно как можно скорее восстановиться. Мы понимаем, что разочаровали болельщиков. Потому что в Алжире любят футбол».

Отметим, что в игре против Гвинеи Алжир проиграл со счетом 1:2.

İdman.biz

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