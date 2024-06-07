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Cтартовый состав Албании на игру с Азербайджаном - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
7 Июня 2024 12:07
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Cтартовый состав Албании на игру с Азербайджаном - ФОТО

Объявлен вероятный состав сборной Албании.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на местные СМИ, главный тренер Сильвиньо определил стартовую команду на сегодняшний матч с Азербайджаном.

Бразильский специалист выведет свою команду на поле по тактической схеме 4-2-3-1.

Вратарь: Этрат Бериша («Эмполи», Италия);
Защитники: Иван Баллиу («Райо Валекано», Испания), Адриан Исмаили («Эмполи», Италия), Берат Чимшити («Аталанта», Италия), Марио Митай («Локомотив», Россия);
Полузащитники: Ильбер Рамадани («Лечче», Италия), Недим Байрами («Сассуоло», Италия), Кристиан Аслани («Интер», Италия);
Нападающие: Ясир Асани («Кванджу», Южная Корея), Таулант Сефери («Бани-Яс», ОАЭ), Армандо Броха («Фулхэм», Англия).

Отметим, что сегодняшний матч между Азербайджаном и Албанией в Венгрии начнется в 21:00 по бакинскому времени.

İdman.biz

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