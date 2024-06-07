Азербайджан против Албании

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет очередную игру.

Как сообщает İdman.biz, наша команда под руководством Арифа Асадова встретится с Албанией.

Товарищеский матч пройдет в Венгрии в рамках тренировочного сбора, организованного в Сомбатхее. Игра, которая начнется в 21:00 по бакинскому времени, состоится в «Haladas SportKomplexum».

Отметим, что свою следующую игру наша команда проведет 11 июня в Венгрии против Казахстана.

Товарищеская игра

7 июня

21:00. Албания - Азербайджан

Судья: Михали Капралы (Венгрия).

Сомбатхей. «Haladas SportKomplexum»

İdman.biz