7 Июня 2024
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Азербайджан против Албании

Азербайджанский футбол
Новости
7 Июня 2024 10:15
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Азербайджан против Албании

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет очередную игру.

Как сообщает İdman.biz, наша команда под руководством Арифа Асадова встретится с Албанией.

Товарищеский матч пройдет в Венгрии в рамках тренировочного сбора, организованного в Сомбатхее. Игра, которая начнется в 21:00 по бакинскому времени, состоится в «Haladas SportKomplexum».

Отметим, что свою следующую игру наша команда проведет 11 июня в Венгрии против Казахстана.

Товарищеская игра
7 июня
21:00. Албания - Азербайджан
Судья: Михали Капралы (Венгрия).
Сомбатхей. «Haladas SportKomplexum»

İdman.biz

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