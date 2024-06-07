Азербайджан против Албании

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет очередную игру.
Как сообщает İdman.biz, наша команда под руководством Арифа Асадова встретится с Албанией.
Товарищеский матч пройдет в Венгрии в рамках тренировочного сбора, организованного в Сомбатхее. Игра, которая начнется в 21:00 по бакинскому времени, состоится в «Haladas SportKomplexum».
Отметим, что свою следующую игру наша команда проведет 11 июня в Венгрии против Казахстана.
Товарищеская игра
7 июня
21:00. Албания - Азербайджан
Судья: Михали Капралы (Венгрия).
Сомбатхей. «Haladas SportKomplexum»
İdman.biz