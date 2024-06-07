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"В игре с Азербайджаном нельзя забывать об обороне"

Азербайджанский футбол
Новости
7 Июня 2024 10:09
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"В игре с Азербайджаном нельзя забывать об обороне"

«Для нас это еще одна подготовительная игра перед чемпионатом Европы в следующем году. В матче против Азербайджана мы хотим показать то, над чем долго работали на тренировках».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист сборной Словакии U-21 Тимофей Ямбор.

21-летний нападающий высказал свое мнение о предстоящем товарищеском матче с Азербайджаном:

«Мы выйдем на поле, чтобы побеждать. Хотим показать игру, которая удовлетворит всех нас. Прорвать оборонительную линию сборной Азербайджана будет непросто. Против такого соперника играть сложнее, чем против команды, играющей в атакующий футбол. Верю, что мыхорошо сыграем на половине поля соперника и создадим достаточно моментов. Думаю, будет несколько голевых ситуаций, которыми я постараюсь воспользоваться».

Форвард не скрыл, что опасается контратак нашей команды:

«Азербайджан играет больше от обороны. Поэтому, вероятно, у нас будет больше атакующих игроков. Но мы не должны забывать об обороне. Очень легко недооценить соперника и пропустить гол. Это может привести к результату, которого никто из нас не хочет. Мы должны играть осторожно и ответственно, от защиты до нападения, чтобы радоваться в конце матча».

Отметим, что сегодняшняя игра Словакия-Азербайджан начнется в 20:30 по бакинскому времени.

İdman.biz

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