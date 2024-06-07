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"Бешикташ" купит игрока "Карабаха" за 4 миллиона евро?

Азербайджанский футбол
Новости
7 Июня 2024 09:45
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"Бешикташ" купит игрока "Карабаха" за 4 миллиона евро?

Игрок "Карабаха" Леандро Андраде близок к продолжению карьеры в Турции.

İdman.biz сообщает, что этим летом «Бешикташ» решил добавить в свой состав полузащитника Кабо-Верде.

Новый главный тренер турецкого клуба Джованни ван Бронкхорст захотел, чтобы с Андраде был подписан контракт. Представители «Бешикташа» добились прогресса в переговорах с агентом 24-летнего игрока.

«Карабах» против ухода Леандро. Агдамский клуб не желает вести переговоры о его трансфере.

В связи с этим «Бешикташ» планирует воспользоваться пунктом об освобождении игрока от контракта. Согласно пункту соглашения, Леандро может покинуть команду за 4 миллиона евро.

Отметим, что контракт Андраде с "Карабахом" истекает летом 2027 года.

İdman.biz

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