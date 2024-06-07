"У азербайджанцев есть техничные футболисты"

«Мы можем готовиться так, как хотим. Наша команда имела возможность подготовиться к встрече с Азербайджаном в полном составе».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил тренер молодежной сборной Словакии по футболу (U-21) Тибор Гольян.

Помощник главного тренера высказал свое мнение о сегодняшнем товарищеском матче со сборной Азербайджана:

«Только у Доминика Веселовски есть небольшая проблема с мышцами. Мы решили, что он должен тренироваться индивидуально. Мы хотим подготовить его к второй игре против Молдовы. Все остальные игроки здоровы. Наша цель в матче - хорошо сыграть и добиться результата. Хотя это товарищеские матчи, но мы хотим победить в играх с Азербайджаном и Молдовой».

Наставник рассказал, что в матче, где они будут играть преимущественно в нападении, они также будут осторожны в обороне:

«В процессе подготовки мы больше ориентировались на атаку. Это похоже на матч, который мы сыграли против Мальты в марте. Азербайджан играет по системе 5-4-1. Конечно, они могут попробовать другой вариант. Но мы ожидаем, что они будут играть в глубокой защите. Поэтому нам надо играть быстро и правильно, использовать бреши. Нам также нужно быть осторожными в обороне после потери мяча. У азербайджанцев тоже есть качественные и техничные футболисты».

Отметим, что игра Словакия-Азербайджан пройдет в Братиславе.

İdman.biz