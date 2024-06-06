298-я игра нашей сборной: победа станет юбилейной

Завтра сборная Азербайджана по футболу проведет следующий матч.

Как сообщает İdman.biz, наша команда сыграет в товарищеском матче с Албанией.

Матч, который пройдет в Венгрии, станет 298-м в истории нашей команды. Свою первую игру наша команда провела 17 сентября 1992 года в городе Гурджуани против сборной Грузии и проиграла со счетом 3:6.

За этот период команда выиграла 60 раз, 78 игр завершились ничьей, а 159 - проигрышем. Наши футболисты, забившие 228 голов в предыдущих 297 матчах, пропустили 489 мячей.

Матч, который пройдет на нейтральном поле, станет 138-м товарищеским матчем национальной сборной. На данный момент наша команда провела 137 таких матчей и выиграла 39 из них. Если Азербайджан победит во встрече с Албанией, это будет юбилейный - 40-й успех в товарищеских матчах. Команда, сыгравшая вничью 45 раз, проиграла 53 матча, забила 130 голов и пропустила 171.

Встреча с Албанией - третий матч под руководством Арифа Асадова. Команда специалиста, дебютировавшего победой над Монголией со счетом 1:0, в поединке с Болгарией сыграла вничью - 1:1. Команда Асадова забивала по голу в каждом матче и не проиграла.

Отметим, что товарищеский матч, который состоится 7 июня, начнется в 21:00. Игра Албания - Азербайджан пройдет в «Haladas SportKomplexum», расположенном в Сомбатхее, Венгрия.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz